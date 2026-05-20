Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|Personalie
|
20.05.2026 15:18:00
Feuerwehrausrüster Rosenbauer baut Aufsichtsrat um - Aktie fester
Gernot Hofer wurde zum neuen Vorsitzenden bestellt. Er löst Christian Reisinger ab, der aus dem Kontrollgremium ausgeschieden ist. Neu in den Aufsichtsrat wurden in der ordentlichen Hauptversammlung Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler gewählt.
Gernot Hofer gehört seit 2025 dem Rosenbauer-Aufsichtsrat an. Florian Hutter ist nunmehr sein Stellvertreter. "Mit der Neuaufstellung des Aufsichtsrates setzt Rosenbauer auf eine ausgewogene Kombination aus internationaler Erfahrung, Finanzkompetenz und unternehmerischem Know-how", hieß es in einer Aussendung.
Im Wiener Handel legt die Rosenbauer-Aktie zeitweise 1,61 Prozent auf 63,00 Euro zu.
rst/tsk
ISIN AT0000922554 WEB http://www.rosenbauer.co.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Rosenbauer
Nachrichten zu Rosenbauer
|
09:28
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.05.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.05.26
|Rosenbauer-Aktie steigt: Umsatz- und Ergebnisplus - Fahrzeugauslieferungen gestiegen (APA)
|
19.05.26
|Börse Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.05.26
|ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
19.05.26
|Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
18.05.26
|Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
18.05.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)