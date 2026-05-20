Rosenbauer Aktie

Rosenbauer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

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Personalie 20.05.2026 17:53:00

Feuerwehrausrüster Rosenbauer baut Aufsichtsrat um - Aktie letztlich fester

Feuerwehrausrüster Rosenbauer baut Aufsichtsrat um - Aktie letztlich fester

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat am Mittwoch den Umbau des Aufsichtsrats bekanntgegeben.

Gernot Hofer wurde zum neuen Vorsitzenden bestellt. Er löst Christian Reisinger ab, der aus dem Kontrollgremium ausgeschieden ist. Neu in den Aufsichtsrat wurden in der ordentlichen Hauptversammlung Martina Scheibelauer und Cornelia Zeinler gewählt.

Gernot Hofer gehört seit 2025 dem Rosenbauer-Aufsichtsrat an. Florian Hutter ist nunmehr sein Stellvertreter. "Mit der Neuaufstellung des Aufsichtsrates setzt Rosenbauer auf eine ausgewogene Kombination aus internationaler Erfahrung, Finanzkompetenz und unternehmerischem Know-how", hieß es in einer Aussendung.

Im Wiener Handel legte die Rosenbauer-Aktie schließlich 0,64 Prozent auf 62,40 Euro zu.

rst/tsk

ISIN AT0000922554 WEB http://www.rosenbauer.co.at

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Bildquelle: Rosenbauer

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