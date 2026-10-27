OMV Aktie

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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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27.10.2026 16:54:43

Feuerwehreinsatz auf Areal der OMV-Raffinerie in Schwechat

Bei Reparaturarbeiten an einem Tank kam es laut dem Erdölkonzern zu Rauchentwicklung. Eine Person wurde mit Atembeschwerden ins Spital gebrachtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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