OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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27.10.2026 16:54:43
Feuerwehreinsatz auf Areal der OMV-Raffinerie in Schwechat
Bei Reparaturarbeiten an einem Tank kam es laut dem Erdölkonzern zu Rauchentwicklung. Eine Person wurde mit Atembeschwerden ins Spital gebrachtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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