Feuerwehrverband warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der dramatischen Brände in Griechenland warnt der Deutsche Feuerwehrverband vor einer derzeit erhöhten Waldbrandgefahr auch in Teilen Deutschlands. "Vor allem in ostdeutschen Bundesländern erreichen wir heute und morgen die Stufe Fünf von Fünf", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Waldbrand, Ulrich Cimolino, der Rheinischen Post. "Das ist eine extreme Waldbrandgefahr." In diesem Jahr gebe es zum Glück die Besonderheit, dass sich die Gefahr durch einziehenden Regen immer wieder reduziere. Im Westen des Landes habe es zudem mehr Regen gegeben als im Osten.

Cimolino betonte, die meisten Feuer würden momentan durch Forst- und Erntearbeiten entstehen. Da die Lufttemperaturen noch unter 30 Grad lägen und man moderate Winde in den meisten Landesteilen erwarte, werde es in der Regel gut möglich sein, Entstehungsbrände einzudämmen und zu löschen. "Wenn sie rechtzeitig gemeldet wurden", so Cimolino. Mit Blick auf die Lage in Griechenland sagte der Experte: "Die Temperaturen, die wir im Moment dort erleben, sind eher griechisch normal. Was das Problem so groß macht, ist der Wind."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 04:34 ET (08:34 GMT)