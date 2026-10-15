Feutune Light Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Feutune Light Acquisition A hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at