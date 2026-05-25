Feutune Light Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Feutune Light Acquisition A hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at