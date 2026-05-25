Feutune Light Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Feutune Light Acquisition A hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at