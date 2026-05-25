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25.05.2026 06:31:29
Feutune Light Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Feutune Light Acquisition A hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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