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09.04.2026 06:31:29
Feutune Light Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Feutune Light Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,040 USD. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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