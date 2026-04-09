Feutune Light Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Feutune Light Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,040 USD. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at