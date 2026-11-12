Few S&P 500 Stocks Yield Over 5%. Here's My Top Pick to Buy Now.

Over the past three months, the 10-year Treasury yield rose above 5% for the first time since 2007. That high yield is prompting issuers of other fixed-income investments -- including bonds, CDs, and T-bills -- to raise yields to stay competitive. That shift makes dividend stocks, which are riskier and more volatile, less attractive income plays.

However, blue chip dividend stocks that pay even higher yields should be better-insulated from that pressure. But as of this writing, only about 20 of the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) stocks pay forward dividend yields of more than 5%. If I had to add one of those high-yielders to my portfolio today, I'd pick UPS (NYSE: UPS) -- which pays a forward yield of 5.8%.

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