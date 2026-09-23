Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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23.09.2026 22:45:00
Fewer stocks are carrying the market than at any time since the dot-com peak
The S&P 500’s latest trip back to near-record territory has been powered by a surprisingly small number of stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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