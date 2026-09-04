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04.09.2026 18:45:00
Fewer Than 30 Companies in the S&P 500 Have Raised Their Dividend for 50 Straight Years. This Financial Stock Is One of Them.
Dividend stocks are an excellent source of passive income and offer additional benefits. According to a study by Hartford Funds, companies that raise their annual dividend payouts outperform those that don't, with less volatility. The reason is simple: Companies with long track records of dividend increases boast steady businesses, strong capital management, and a commitment to rewarding shareholders.Fewer than 30 companies in the S&P 500 have raised their dividends for 50 straight years, and S&P Global (NYSE: SPGI) is one financial stock in this illustrious group. For 54 consecutive years, S&P Global has grown its annual dividend and has delivered for its investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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