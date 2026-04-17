Communities First Financial Aktie
WKN DE: A12EZR / ISIN: US20344D1046
|
17.04.2026 03:55:25
FFB Bancorp Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - FFB Bancorp (FFBB) revealed earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $4.59 million, or $1.53 per share. This compares with $8.10 million, or $2.55 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 19.6% to $22.91 million from $28.48 million last year.
FFB Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.59 Mln. vs. $8.10 Mln. last year. -EPS: $1.53 vs. $2.55 last year. -Revenue: $22.91 Mln vs. $28.48 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Communities First Financial Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Communities First Financial Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Communities First Financial Corp
|86,50
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX in Grün -- Wall Street springt an -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Plus, während der deutsche Leitindex sich mit positiven Vorzeichen zeigt. Die Wall Street gewinnt am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag tiefer.