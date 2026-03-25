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25.03.2026 06:31:29
FFBW: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FFBW hat am 23.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 4,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 4,1 Millionen USD.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,650 USD. Im Vorjahr waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.
FFBW hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15,98 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,06 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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