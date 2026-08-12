FFBW: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FFBW hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FFBW 0,140 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at