12.11.2025 06:31:28
FFBW verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
FFBW hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
FFBW hat ein EPS von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,160 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,2 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
