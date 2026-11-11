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11.11.2026 06:31:29
FFBW: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
FFBW lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,2 Millionen USD – ein Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FFBW 3,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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