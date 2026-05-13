FFBW zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FFBW hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FFBW 4,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at