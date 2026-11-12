|
12.11.2026 06:31:28
FFLSmidth präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FFLSmidth hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,20 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat FFLSmidth 3,80 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,45 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 6,36 DKK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,73 Milliarden DKK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!