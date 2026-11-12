FFLSmidth präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FFLSmidth hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,20 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat FFLSmidth 3,80 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,45 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 6,36 DKK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,73 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at