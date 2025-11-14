FFLSmidth: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FFLSmidth hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,75 Prozent auf 3,45 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte FFLSmidth 5,06 Milliarden DKK umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 4,89 DKK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,59 Milliarden DKK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at