FFLSmidth veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FFLSmidth hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,10 DKK. Im Vorjahresviertel waren 6,10 DKK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FFLSmidth 3,28 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,73 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 10,45 DKK sowie einem Umsatz von 3,51 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at