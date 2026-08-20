FFLSmidth: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FFLSmidth hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,10 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -8,100 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,94 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,38 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 5,95 DKK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,69 Milliarden DKK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at