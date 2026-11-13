FFRI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FFRI präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 23,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 958,1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FFRI einen Umsatz von 929,6 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at