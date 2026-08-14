FFRI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FFRI hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,42 JPY. Im Vorjahresviertel hatte FFRI 24,84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 907,4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 896,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at