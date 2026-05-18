FFRI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FFRI hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,23 JPY, nach 64,94 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,46 Milliarden JPY – ein Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FFRI 1,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 139,06 JPY beziffert, während im Vorjahr 86,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 4,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 43,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at