|
18.05.2026 06:31:29
FFRI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
FFRI hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,23 JPY, nach 64,94 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,46 Milliarden JPY – ein Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FFRI 1,20 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 139,06 JPY beziffert, während im Vorjahr 86,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 4,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 43,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!