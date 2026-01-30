FFW hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FFW hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat FFW im vergangenen Quartal 8,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FFW 8,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at