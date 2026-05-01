FFW veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FFW hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FFW einen Umsatz von 8,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at