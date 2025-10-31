FFW zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FFW stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FFW noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat FFW 8,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at