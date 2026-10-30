FFW zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FFW hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

FFW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FFW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,1 Millionen USD im Vergleich zu 8,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at