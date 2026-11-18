FG Merger II veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at