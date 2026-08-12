FG New America Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FG New America Acquisition A hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte FG New America Acquisition A einen Gewinn von -0,780 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FG New America Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 145,2 Millionen USD im Vergleich zu 142,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at