FG New America Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

FG New America Acquisition A gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 155,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 136,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at