FG New America Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

FG New America Acquisition A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,78 Prozent zurück. Hier wurden 149,2 Millionen USD gegenüber 155,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at