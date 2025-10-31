FG New America Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FG New America Acquisition hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,54 Prozent auf 155,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at