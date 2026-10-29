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29.10.2026 06:31:29
FG New America Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
FG New America Acquisition stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FG New America Acquisition ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FG New America Acquisition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 149,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 155,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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