FG New America Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FG New America Acquisition hat am 10.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,07 Prozent auf 124,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at