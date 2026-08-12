FG New America Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FG New America Acquisition hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach -0,780 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 145,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at