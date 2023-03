FG New America Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FG New America Acquisition lud am 24.03.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,220 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 96,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 120,0 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,050 USD. Im letzten Jahr hatte FG New America Acquisition einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat FG New America Acquisition im vergangenen Geschäftsjahr 452,86 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FG New America Acquisition 350,57 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,023 USD und einen Umsatz von 442,56 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at