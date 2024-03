FG New America Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FG New America Acquisition präsentierte am 08.03.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,310 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FG New America Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,220 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,9 Millionen USD ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,498 USD sowie einen Umsatz von 510,76 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at