FG New America Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FG New America Acquisition gab am 07.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FG New America Acquisition 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 74,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at