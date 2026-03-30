FG Nexus: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FG Nexus hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FG Nexus -31,150 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 163,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -4,7 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 25,690 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -12,150 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FG Nexus im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 107,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -2,35 Millionen USD im Vergleich zu 33,39 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at