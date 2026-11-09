FG Nexus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FG Nexus hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FG Nexus ein Ergebnis je Aktie von -1,650 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 84,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at