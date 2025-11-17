FGI Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FGI Industries hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 35,9 Millionen USD, gegenüber 36,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at