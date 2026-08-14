FGI Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FGI Industries hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat FGI Industries 31,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at