Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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10.07.2026 06:26:05
Fi Releases the First Pet Collar to Use Starlink to Track Pets Anywhere They Go
Fi's Ultra collar is ultra pricey, but comes with Starlink satellite technology for off-grid tracking in remote areas.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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