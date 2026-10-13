Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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13.10.2026 10:00:10
FIA GT World Cup: Drei BMW M4 GT3 EVO treten in den Straßen von Macau an.
+++ Team WRT und Team KRC kämpfen für BMW M Motorsport beim FIA GT World Cup am 21./22. November um den Sieg +++ Kelvin van der Linde feiert seine Macau-Premiere als BMW M Werksfahrer – Raffaele Marciello fährt zweites Auto des Teams WRT +++ Augusto Farfus kehrt nach einem Jahr Pause mit dem Team KRC nach Macau zurück +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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