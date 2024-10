FIA GT World Cup Macau: BMW M Motorsport Aufgebot der Extraklasse mit vier BMW M4 GT3, vier Werksfahrern und zwei ehemaligen Siegern.

Der FIA GT World Cup in Macau (CHN) ist ein Highlight zum Ende einer Rennsaison – und BMW M Motorsport wird diesem Highlight auf dem legendären Guia Circuit in diesem Jahr mit einem Aufgebot der Extraklasse gerecht. Vier BMW M4 GT3 werden in den Händen von vier BMW M Werksfahrern am 16./17. November durch die engen Straßen der asiatischen Metropole jagen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW