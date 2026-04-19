Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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19.04.2026 22:18:09
FIA WEC: Auftaktsieg für den BMW M4 GT3 EVO in Imola - Starker Auftritt des BMW M Hybrid V8.
+++ Sensationelles Debüt in der FIA WEC: Dan Harper, Parker Thompson und Anthony McIntosh siegen in Imola in der LMGT3-Klasse +++ Das BMW M Team WRT feiert mit den Plätzen fünf und sieben für die beiden BMW M Hybrid V8 einen starken Saisonauftakt +++ #32 BMW M4 GT3 EVO rundet mit Platz fünf in der LMGT3-Klasse das Top-Ergebnis für BMW M Motorsport ab +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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