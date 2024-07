FIA WEC: BMW M Team WRT erkämpft bei Rennpremiere in São Paulo Top-Ten-Ergebnisse.

Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte der FIA World Endurance Championship (FIA WEC) kam das BMW M Team WRT zwar mit all seinen Fahrzeugen bei den 6 Hours of São Paulo (BRA) ins Ziel, konnte aber nicht an die bei den vorherigen Rennen gezeigte Performance anknüpfen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW