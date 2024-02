FIA WEC: Das BMW M Hybrid V8 Art Car bekommt bei den 24 Stunden von Le Mans die Startnummer 20.

Der Countdown für die Präsentation des 20. BMW Art Cars läuft. Am 21. Mai wird der von der Künstlerin Julie Mehretu gestaltete BMW M Hybrid V8, der bei den 24 Stunden von Le Mans am 15./16. Juni an den Start gehen wird, im Centre Pompidou in Paris präsentiert. Bereits jetzt veröffentlicht die Künstlerin erste Einblicke in ihr Werk. Zudem steht nun fest, dass das Art Car die Startnummer 20 tragen wird. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel