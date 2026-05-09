Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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09.05.2026 23:24:00
FIA WEC: Der Bann ist gebrochen! BMW M Team WRT feiert Doppelsieg beim Heimspiel in Spa-Francorchamps.
+++ Umjubelter Triumph für den BMW M Hybrid V8 beim zweiten Saisonrennen der FIA WEC. +++ Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde fahren zum ersten Gesamtsieg für BMW M Motorsport seit dem Wiedereinstieg in die FIA WEC. +++ Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor machen mit Platz zwei im #15 BMW M Hybrid V8 den Doppelsieg perfekt. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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